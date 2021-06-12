У Білому домі відмовилися від спільної прес-конференції Байдена і Путіна. Названо причину

Вашингтонська адміністрація не висловила готовності до проведення спільної прес-конференції президентів Росії та Сполучених Штатів. Зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена могла пройти за підсумками саміту в Женеві.

Стверджується, що співробітники адміністрації Байдена пам'ятають про те, як "Путін, як здавалося, взяв верх над Трампом в Гельсінкі".

"Як повідомили ключові помічники Байдена, під час консультацій щодо зустрічей, які пройдуть у швейцарській віллі XVIII століття на березі Женевського озера, російська влада дуже хотіла, щоб Путін приєднався до Байдену на прес-конференції", - йдеться в матеріалі.

За інформацією американського чиновника, в Білому домі вважають попередню зустріч 45-го американського лідера і Володимира Путіна " невдалою".

Раніше Путін заявив, зараз відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років.

Нагадаємо, що США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві.

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу та Україні від зустрічі Байдена і Путіна".