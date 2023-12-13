Байден о пути Украины в НАТО: сейчас нужно убедиться, что они выиграют войну

"Я горжусь тем, какой Альянс сейчас сильный и единый. Я говорил с Путиным о финляндизации НАТО, зато у нас произошла натовизация Финляндии. Украина имеет шанс обрести членство в НАТО. Но мы отмечали, что Украина станет членом, только мы должны убедиться, что они выиграют войну", - сказал глава Белого дома.

Визит президента Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский 11-12 декабря находится с двухдневным визитом в Соединенных Штатах Америки.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байден. В ходе встречи глава Белого дома подписал соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи на 200 млн долларов.

Президент Зеленский заявил, что необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами. Это более 300 миллиардов долларов, которые до сих пор принадлежат террористам.

Также Зеленский заявил, что Украине нужно победить Россию в воздухе подобно тому, как она одержала победу над агрессором на Черном море.

Байден призвал Конгресс не делать Владимиру Путину "подарок" и принять помощь Украине до того, как Конгресс уйдет на каникулы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.