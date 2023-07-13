Байден не видит "реальной перспективы" применения Россией ядерного оружия

А сам Путин снова начал придумывать "угрозы" для России, если Украина станет членом Североатлантического альянса.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, наша страна стремится вступить в НАТО, поскольку считает такой шаг лучшим для обеспечения безопасности. В частности, вступление в НАТО предполагает, что нападение на нашу страну будет расцениваться как нападение на весь Альянс.

Это необходимо, чтобы сдержать Россию от повторного вторжения после войны.

Вчера, 12 июля, в Вильнюсе завершился саммит НАТО, на котором союзники решили принять нашу страну без выполнения плана действий по членству.

Со всеми результатами саммита для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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