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Байден не бачить "реальної перспективи" застосування Росією ядерної зброї

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден заявив, що не існує "реальної перспективи" застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України чи Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Реакція РФ на результати саміту НАТО

А сам Путін знову почав вигадувати "загрози" для Росії, якщо Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

Саміт НАТО в Вільнюсі

Нагадаємо, наша країна прагне вступити до НАТО, оскільки вважає такий крок найкращим для забезпечення власної безпеки. Зокрема, вступ до НАТО передбачає, що напад на нашу країну розцінюватиметься як напад на весь Альянс.

Це необхідно, щоб стримати Росію від повторного вторгнення після завершення війни.

Учора, 12 липня, у Вільнюсі завершився саміт НАТО, на якому союзники вирішили ухвалити нашу країну без виконання плану дій щодо членства.

З усіма результатами саміту для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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