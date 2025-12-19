СБУ в третий раз ударила по нефтяной платформе в Каспийском море, - источник

По данным источника в СБУ, на этот раз удару подверглась буровая установка на месторождении "Ракушечное" (имени Валерия Грайфера), которая принадлежит российской компании "Лукойл".

Бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы, что является критическим элементом ее работы.

Фото: СБУ в третий раз поразила нефтяную платформу РФ (Источник СБУ)

Серия ударов СБУ и их эффект

Ранее дроны СБУ уже поражали ледостойкие нефтедобывающие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море.

Следствием становилась остановка производственных процессов на этих объектах.

"СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, которые обеспечивают финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями", - сообщил информированный источник в СБУ.

В течение последних недель СБУ последовательно расширяет географию и глубину ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

Каспийские платформы имеют стратегическое значение, ведь обеспечивают стабильную добычу и экспорт энергоносителей. Именно поэтому их поражение усиливает экономическое давление на Россию и ограничивает ее возможности финансировать агрессию против Украины.

Динамика событий свидетельствует, что удары носят не разовый, а системный характер, и направлены на долгосрочное ослабление ресурсной базы противника.