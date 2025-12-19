СБУ в третий раз ударила по нефтяной платформе в Каспийском море, - источник

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл".
Об этом РБК-Украина сообщили источник в СБУ.
По данным источника в СБУ, на этот раз удару подверглась буровая установка на месторождении "Ракушечное" (имени Валерия Грайфера), которая принадлежит российской компании "Лукойл".
Бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы, что является критическим элементом ее работы.
Ранее дроны СБУ уже поражали ледостойкие нефтедобывающие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море.
Следствием становилась остановка производственных процессов на этих объектах.
"СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, которые обеспечивают финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями", - сообщил информированный источник в СБУ.
В течение последних недель СБУ последовательно расширяет географию и глубину ударов по энергетической инфраструктуре РФ.
Каспийские платформы имеют стратегическое значение, ведь обеспечивают стабильную добычу и экспорт энергоносителей. Именно поэтому их поражение усиливает экономическое давление на Россию и ограничивает ее возможности финансировать агрессию против Украины.
Динамика событий свидетельствует, что удары носят не разовый, а системный характер, и направлены на долгосрочное ослабление ресурсной базы противника.
Напомним, в пятницу, 12 декабря, стало известно, что дроны СБУ вывели из строя нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море. Это был первый зафиксированный удар Украины по объекту российской нефтедобычи в этом регионе.
Уже в тот же вечер беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторную атаку по нефтяным платформам РФ, в результате чего работа производственных объектов была остановлена.
Также мы писали, что СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря.