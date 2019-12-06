"Баварія" визначилася з основним претендентом на пост головного тренера

Фото: Ерік тен Хаг (ajax.nl)

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Головним кандидатом на посаду нового тренера мюнхенської "Баварії" став тренер амстердамського "Аякса" Ерік тен Хаг. Про це повідомляє Sport1.de.

За словами джерела, керівництво німецького клубу перемкнуло увагу на нідерландського фахівця після того, як ухвалило рішення відмовитися від послуг колишнього наставника "Тоттенхем Хотспур" Маурісіо Почеттіно.

При цьому, 49-річний тен Хаг точно не залишить "Аякс" до закінчення нинішнього сезону. Очікується, що "Баварію" він може очолити влітку, при цьому чинним чемпіонам Німеччини доведеться виплатити за тренера компенсацію.

Раніше "Баварія" затвердила на посаді головного наставника команди Ханса-Дітера Фліка, який був призначений виконуючим обов'язки наставника мюнхенців після відставки Ніко Ковача.

Після 13 турів німецької Бундесліги. команда набрала 24 очки і займає четверте місце в турнірній таблиці

Нагадаємо, "Баварія" гарантувала собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів, достроково вигравши свою групу.