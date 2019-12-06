ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Баварія" визначилася з основним претендентом на пост головного тренера

Новини » Спорт     06.12.2019 - 12:25
"Баварія" визначилася з основним претендентом на пост головного тренера
Фото: Ерік тен Хаг (ajax.nl)

--

Головним кандидатом на посаду нового тренера мюнхенської "Баварії" став тренер амстердамського "Аякса" Ерік тен Хаг. Про це повідомляє Sport1.de.

За словами джерела, керівництво німецького клубу перемкнуло увагу на нідерландського фахівця після того, як ухвалило рішення відмовитися від послуг колишнього наставника "Тоттенхем Хотспур" Маурісіо Почеттіно.

При цьому, 49-річний тен Хаг точно не залишить "Аякс" до закінчення нинішнього сезону. Очікується, що "Баварію" він може очолити влітку, при цьому чинним чемпіонам Німеччини доведеться виплатити за тренера компенсацію.

Раніше "Баварія" затвердила на посаді головного наставника команди Ханса-Дітера Фліка, який був призначений виконуючим обов'язки наставника мюнхенців після відставки Ніко Ковача.

Після 13 турів німецької Бундесліги. команда набрала 24 очки і займає четверте місце в турнірній таблиці

Нагадаємо, "Баварія" гарантувала собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів, достроково вигравши свою групу.

Головний тренер "Арсеналу" Емері відправлений у відставку Левандовскі став найкращим бомбардиром "Баварії" в Лізі чемпіонів
Новини України БаваріяАяксслухитренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся