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"Баварія" оголосила про рекордний прибуток за минулий сезон

Новини » Спорт    04.09.2019 - 15:43
"Баварія" оголосила про рекордний прибуток за минулий сезон

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Мюнхенська "Баварія" відзвітувала про рекордні для клубу фінансових показниках за підсумками минулого 2018/19 сезону. Про це повідомляється на сайті футбольної команди.

Доходи зросли на 14,1% - з 657,4 млн євро в сезоні 2017/18 до 750,4 млн на кампанії-2018/19. Також зросла і прибуток клубу. До вирахування податків вона склала 75,3 млн (роком раніше - 46,2), а після вирахування - 52,5 (рік тому - 29,5).

Обидва показники - і дохід, і прибуток - є рекордними для Баварії.

«Оборот в 750 мільйонів євро є для нас абсолютним рекордом. Минулий сезон вийшов відмінним не лише в спортивному плані, але і в економічному », - наводить слова Дріс Bayern & Germany.

Варто відзначити, що влітку 2019 року «Баварія» витратила найбільше грошей в Бундеслізі: витрати мюнхенців склали 143,5 млн євро.

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