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Мюнхенська "Баварія" відзвітувала про рекордні для клубу фінансових показниках за підсумками минулого 2018/19 сезону. Про це повідомляється на сайті футбольної команди.

Доходи зросли на 14,1% - з 657,4 млн євро в сезоні 2017/18 до 750,4 млн на кампанії-2018/19. Також зросла і прибуток клубу. До вирахування податків вона склала 75,3 млн (роком раніше - 46,2), а після вирахування - 52,5 (рік тому - 29,5).

Обидва показники - і дохід, і прибуток - є рекордними для Баварії.

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz #Rummenigge: "Mit der finanziellen Entwicklung des #FCBayern sind wir natürlich außerordentlich zufrieden. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn konnten auf neue Bestmarken deutlich gesteigert werden." pic.twitter.com/363Nskikkb — FC Bayern München (@FCBayern) September 4, 2019

«Оборот в 750 мільйонів євро є для нас абсолютним рекордом. Минулий сезон вийшов відмінним не лише в спортивному плані, але і в економічному », - наводить слова Дріс Bayern & Germany.

Варто відзначити, що влітку 2019 року «Баварія» витратила найбільше грошей в Бундеслізі: витрати мюнхенців склали 143,5 млн євро.