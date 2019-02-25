Два провідних футболіста "Баварії" покинуть клуб після закінчення сезону

Фото: Роббен и Рібери (fcbayern.de)

На їх честь буде організований прощальний матч

Голландець Ар'єн Роббен і француз Франк Рібері покинуть німецький футбольний клуб "Баварія" після закінчення сезону. Про це повідомляє Sport1.de.

Обом футболістам по 35 років, їх контракти з з мюнхенським клубом закінчуються після закінчення сезону. На честь гравців буде організований прощальний матч.

"Ми плануємо влаштувати їм прощальний матч. Рібері не хоче визнавати такого рішення, тому що розраховував виступати за" Баварію ", поки він в змозі бігати. Але він неодмінно буде жити в Мюнхені, і ми знайдемо йому роботу, яка буде гідна його заслуг", - цитує видання президента "Баварії" Улі Хенесса.

Рібері перейшов до "Баварії" влітку 2007 року з французького "Марселя", за мюнхенський клуб 35-річний хавбек зіграв 414 матчів і забив 122 голи.

Роббен став гравцем "Баварії" влітку 2009 року, куди 35-річний півзахисник перейшов з мадридського "Реала". У складі мюнхенців Роббен провів 305 ігор і забив 98 м'ячів.

"Баварія" після 23 туру чемпіонату Німеччини займає в турнірній таблиці друге місце з 51 очком.