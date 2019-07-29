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Президент "Баварії" покине клуб через 40 років

Новини » Спорт    29.07.2019 - 12:48
Президент "Баварії" покине клуб через 40 років
Фото: Улі Хенесс (fcbayern.com)

Вболівальники створили петицію з проханням залишитися

Президент "Баварії" Улі Хенесс прийняв рішення не буде висувати свою кандидатуру на наступні вибори, заплановані на листопад 2019 року. Про це повідомляє видання Bild.

Потенційним наступником 67-річного функціонера називають колишнього гендиректора Adidas Герберта Хайнера, який є головою наглядової ради мюнхенців.

Однак вболівальники німецького клубу організували збір онлайн-підписів з проханням до президента, який віддав 40 років клубу, залишитися на своєму посту.

Хенесс завершив виступи за "Баварію" в якості футболіста в 1979 році і став функціонером клубу. C 2009 по 2014 рік він обіймав посаду президента команди, і в березні 2016 повернувся на цю посаду.

Нагадаємо, після закінчення минулого сезону "Баварію" покинули два провідні футболісти - голландець Ар'єн Роббен і француз Франк Рібері.

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