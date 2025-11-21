Отец ждал спасения три дня: в Тернополе нашли погибшими женщину и двух детей

Спасатели отмечают, что мужчина в течение трех дней не отходил от руин, надеясь, что спасатели найдут его жену и детей живыми. Однако чуда не произошло: погибли женщина, полуторагодовалый сын и шестилетняя дочь.

Также в Тернопольской общеобразовательной школе №27 им. В. Гурняка рассказали о гибели в результате ракетного удара ученицы 2 класса Амелии Гжесько и ее мамы Оксаны. Рассказывают, что мать и дочь погибли, обнимая друг друга.

В ГСЧС сообщают, что поисково-спасательные работы после ракетного удара в Тернополе продолжаются до сих пор. Спасатели непрерывно работают в эпицентре трагедии. Они расчищают завалы бывших жилых домов: поднимают бетонные плиты, разбирают обломки и обследуют каждый участок, чтобы найти людей, которые могут нуждаться в помощи.

По состоянию на сейчас известно о 31 погибшем, среди них 6 детей. Еще 94 человека пострадали. По данным Тернопольского горсовета без вести пропавшими считаются 10 человек, среди которых один ребенок.