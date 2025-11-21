Батько чекав на порятунок три дні: у Тернополі знайшли загиблими жінку та двох дітей

Рятувальники зазначають, що чоловік протягом трьох днів не відходив від руїн, сподіваючись, що рятувальники знайдуть його дружину та дітей живими. Однак дива не сталося: загинули жінка, півторарічний син та шестирічна донька.

Також у Тернопільській загальноосвітній школі №27 ім. В. Гурняка розповіли про загибель внаслідок ракетного удару учениці 2 класу Амелії Гжесько та її мами Оксани. Розповідають, що мати й дочка загинули, обіймаючи одна одну.

У ДСНС повідомляють, що пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару у Тернополі тривають досі. Рятувальники безперервно працюють в епіцентрі трагедії. Вони розчищають завали колишніх житлових будинків: підіймають бетонні плити, розбирають уламки та обстежують кожну ділянку, щоб знайти людей, які можуть потребувати допомоги.

Станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них 6 дітей. Ще 94 людини постраждали. За даними Тернопільської міськради безвісти зниклими вважаються 10 людей, серед яких одна дитина.