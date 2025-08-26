Родители первоклассников получат по 5 тысяч: что будет, если не потратить деньги за полгода

Финансовая поддержка будет предоставляться в безналичной форме и зачисляться на специальный счет - "Дія.Картку". Если семья не пользуется приложением "Дія", родители или опекуны могут обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и подать письменное заявление.

Подать заявку на выплату в "Дії" или в отделении ПФУ можно до 15 ноября.

Полученные деньги можно использовать на школьные принадлежности, детскую одежду или обувь. Неиспользованные в течение полугода средства автоматически вернутся в государственный бюджет.