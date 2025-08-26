RU

Родители первоклассников получат по 5 тысяч: что будет, если не потратить деньги за полгода

Фото: Родители первоклассников смогут получить денежную помощь "Пакет школьника" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Родители детей, которые идут в первый класс, получат по 5 тысяч гривен по государственной программе "Пакет школьника". Потратить эти средства нужно в течение 180 дней с момента их зачисления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Финансовая поддержка будет предоставляться в безналичной форме и зачисляться на специальный счет - "Дія.Картку". Если семья не пользуется приложением "Дія", родители или опекуны могут обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и подать письменное заявление.

Подать заявку на выплату в "Дії" или в отделении ПФУ можно до 15 ноября.

Полученные деньги можно использовать на школьные принадлежности, детскую одежду или обувь. Неиспользованные в течение полугода средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

Напомним, родители первоклассников или их законные представители могут рассчитывать на единовременную денежную помощь от государства. Для оформления нужно указать данные ребенка и получателя. Если между родителями возникает спор, выплата приостанавливается до его решения. Ранее РБК-Украина объясняло, как именно подать заявку и получить средства.

В то же время собрать ребенка в школу в 2025 году стоит немало. Наибольшие расходы идут на одежду и обувь - в среднем от нескольких тысяч гривен. Учебники выдаются бесплатно, однако родители должны покупать дополнительные тетради и пособия. Общая стоимость подготовки младшего школьника составляет около 6 тысяч гривен, а старшеклассника - примерно 10 тысяч. Отдельно семьи тратят средства на технику для дистанционного обучения.

