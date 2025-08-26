UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Батьки першокласників отримають по 5 тисяч: що буде, якщо не витратити гроші за пів року

Фото: Батьки першокласників зможуть отримати грошову допомогу "Пакунок школяра" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Батьки дітей, які йдуть до першого класу, отримають по 5 тисяч гривень за державною програмою "Пакунок школяра". Витратити ці кошти потрібно протягом 180 днів із моменту їх зарахування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Фінансова підтримка надаватиметься у безготівковій формі та зараховуватиметься на спеціальний рахунок - "Дія.Картку". Якщо родина не користується застосунком "Дія", батьки чи опікуни можуть звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду та подати письмову заяву.

Подати заявку на виплату в "Дії" або у відділенні ПФУ можна до 15 листопада.

Отримані гроші можна використати на шкільне приладдя, дитячий одяг чи взуття. Невикористані протягом пів року кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Нагадаємо, батьки першокласників або їхні законні представники можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу від держави. Для оформлення потрібно вказати дані дитини та отримувача. Якщо між батьками виникає спір, виплата призупиняється до його вирішення. Раніше РБК-Україна пояснювало, як саме подати заявку та отримати кошти.

Водночас зібрати дитину до школи у 2025 році коштує чимало. Найбільші витрати йдуть на одяг і взуття - у середньому від кількох тисяч гривень. Підручники видаються безкоштовно, проте батьки мають купувати додаткові зошити та посібники. Загальна вартість підготовки молодшого школяра становить близько 6 тисяч гривень, а старшокласника - приблизно 10 тисяч. Окремо сім’ї витрачають кошти на техніку для дистанційного навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШколаДіти