Общество Образование Деньги Изменения

Родителям упростили подачу заявок: как оформить украиноведческий компонент из-за рубежа

Фото: Дистанционное обучение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины (МОН) с 1 сентября запустило новый сервис для подачи заявок на украиноведческий компонент. Это значительно упрощает процесс для родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

В ведомстве отмечают, что теперь родители украинских школьников, которые учатся за рубежом, могут оформить заявку онлайн в личном кабинете на платформе ukrainian.studies.mon.gov.ua.

Как работает система

Заявка создается и отслеживается в личном кабинете. Родители могут видеть статус рассмотрения, а все сообщения и изменения от школы отображаются непосредственно там. Обработка данных осуществляется автоматизировано через комплекс АИКОМ, что ускоряет процесс и минимизирует ошибки.

Чтобы подать заявку, нужно:

  • авторизоваться через id.gov.ua;
  • создать профиль ребенка и выбрать школу и класс;
  • оформить заявку;
  • дождаться ответа от школы в течение 5 рабочих дней.

Что такое украиноведческий компонент

Это сокращенная образовательная программа для украинских школьников за рубежом, которая позволяет:

  • уменьшить учебную нагрузку;
  • продолжать получать украинское образование дистанционно;
  • параллельно учиться в местной школе.

В программу входят украинский язык и литература, история и география Украины, основы правоведения и предмет "Защита Украины". Другие дисциплины, которые ученики проходят за рубежом, перезачисляются в соответствии со шкалой оценивания, разработанной МОН.

Ученики 9-11 классов также могут получить дополнительные часы для консультаций и подготовки к ГИА и НМТ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине рассматривают возможность изменить формат НМТ-2026. УЦОКО предлагает двухдневную модель вместо однодневной, чтобы уменьшить нагрузку на абитуриентов. В то же время есть риски из-за воздушных тревог и сложности для поступающих с прифронтовых территорий или тех, кто сдает тест за рубежом.

Также мы писали о кадровом кризисе в школах Украины. Хотя в целом учителей достаточно, не хватает именно узкоспециализированных педагогов по математике, физике, химии, биологии и современным технологиям. Этот дефицит не зависит от региона, но особенно ощутим в сельской местности

