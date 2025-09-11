Родителям упростили подачу заявок: как оформить украиноведческий компонент из-за рубежа

Министерство образования и науки Украины (МОН) с 1 сентября запустило новый сервис для подачи заявок на украиноведческий компонент. Это значительно упрощает процесс для родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
В ведомстве отмечают, что теперь родители украинских школьников, которые учатся за рубежом, могут оформить заявку онлайн в личном кабинете на платформе ukrainian.studies.mon.gov.ua.
Заявка создается и отслеживается в личном кабинете. Родители могут видеть статус рассмотрения, а все сообщения и изменения от школы отображаются непосредственно там. Обработка данных осуществляется автоматизировано через комплекс АИКОМ, что ускоряет процесс и минимизирует ошибки.
Чтобы подать заявку, нужно:
Это сокращенная образовательная программа для украинских школьников за рубежом, которая позволяет:
В программу входят украинский язык и литература, история и география Украины, основы правоведения и предмет "Защита Украины". Другие дисциплины, которые ученики проходят за рубежом, перезачисляются в соответствии со шкалой оценивания, разработанной МОН.
Ученики 9-11 классов также могут получить дополнительные часы для консультаций и подготовки к ГИА и НМТ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине рассматривают возможность изменить формат НМТ-2026. УЦОКО предлагает двухдневную модель вместо однодневной, чтобы уменьшить нагрузку на абитуриентов. В то же время есть риски из-за воздушных тревог и сложности для поступающих с прифронтовых территорий или тех, кто сдает тест за рубежом.
Также мы писали о кадровом кризисе в школах Украины. Хотя в целом учителей достаточно, не хватает именно узкоспециализированных педагогов по математике, физике, химии, биологии и современным технологиям. Этот дефицит не зависит от региона, но особенно ощутим в сельской местности