Батькам спростили подачу заявок: як оформити українознавчий компонент з-за кордону

Міністерство освіти і науки України (МОН) з 1 вересня запустило новий сервіс для подання заявок на українознавчий компонент. Це значно спрощує процес для батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.
У відомстві зазначають, що тепер батьки українських школярів, які навчаються за кордоном, можуть оформити заявку онлайн в особистому кабінеті на платформі ukrainian.studies.mon.gov.ua.
Заявка створюється та відслідковується в особистому кабінеті. Батьки можуть бачити статус розгляду, а всі повідомлення й зміни від школи відображаються безпосередньо там. Обробка даних здійснюється автоматизовано через комплекс АІКОМ, що пришвидшує процес і мінімізує помилки.
Щоб подати заявку, потрібно:
Це скорочена освітня програма для українських школярів за кордоном, яка дозволяє:
До програми входять українська мова та література, історія та географія України, основи правознавства і предмет "Захист України". Інші дисципліни, які учні проходять за кордоном, перезараховуються відповідно до шкали оцінювання, розробленої МОН.
Учні 9-11 класів також можуть отримати додаткові години для консультацій та підготовки до ДПА й НМТ.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні розглядають можливість змінити формат НМТ-2026. УЦОЯО пропонує дводенну модель замість одноденної, щоб зменшити навантаження на абітурієнтів. Водночас є ризики через повітряні тривоги та складності для вступників із прифронтових територій чи тих, хто складає тест за кордоном.
Також ми писали про кадрову кризу у школах України. Хоча загалом вчителів достатньо, бракує саме вузькоспеціалізованих педагогів із математики, фізики, хімії, біології та сучасних технологій. Цей дефіцит не залежить від регіону, але особливо відчутний у сільській місцевості