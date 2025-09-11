UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Батькам спростили подачу заявок: як оформити українознавчий компонент з-за кордону

Фото: Дистанційне навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство освіти і науки України (МОН) з 1 вересня запустило новий сервіс для подання заявок на українознавчий компонент. Це значно спрощує процес для батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.

У відомстві зазначають, що тепер батьки українських школярів, які навчаються за кордоном, можуть оформити заявку онлайн в особистому кабінеті на платформі ukrainian.studies.mon.gov.ua.

Як працює система

Заявка створюється та відслідковується в особистому кабінеті. Батьки можуть бачити статус розгляду, а всі повідомлення й зміни від школи відображаються безпосередньо там. Обробка даних здійснюється автоматизовано через комплекс АІКОМ, що пришвидшує процес і мінімізує помилки.

Щоб подати заявку, потрібно:

  • авторизуватися через id.gov.ua;
  • створити профіль дитини та обрати школу й клас;
  • оформити заявку;
  • дочекатися відповіді від школи протягом 5 робочих днів.

Що таке українознавчий компонент

Це скорочена освітня програма для українських школярів за кордоном, яка дозволяє:

  • зменшити навчальне навантаження;
  • продовжувати здобувати українську освіту дистанційно;
  • паралельно навчатися у місцевій школі.

До програми входять українська мова та література, історія та географія України, основи правознавства і предмет "Захист України". Інші дисципліни, які учні проходять за кордоном, перезараховуються відповідно до шкали оцінювання, розробленої МОН.

Учні 9-11 класів також можуть отримати додаткові години для консультацій та підготовки до ДПА й НМТ.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні розглядають можливість змінити формат НМТ-2026. УЦОЯО пропонує дводенну модель замість одноденної, щоб зменшити навантаження на абітурієнтів. Водночас є ризики через повітряні тривоги та складності для вступників із прифронтових територій чи тих, хто складає тест за кордоном.

Також ми писали про кадрову кризу у школах України. Хоча загалом вчителів достатньо, бракує саме вузькоспеціалізованих педагогів із математики, фізики, хімії, біології та сучасних технологій. Цей дефіцит не залежить від регіону, але особливо відчутний у сільській місцевості

