Батарея Patriot и силы беспилотников: Польша усиливает границу с Украиной

Польша существенно расширит военные подразделения и развернет дополнительную систему ПВО Patriot в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio Lublin .

По его словам, в регионе планируется развитие подразделений 18-й механизированной дивизии, Авиационной академии в Демблине и базы вертолетов на территории аэропорта Свидника.

"Люблинский район перенасыщен войсками, но таких подразделений будет больше", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

В составе 18-й механизированной дивизии создали новую 18-я мотобригаду. Ее штаб-квартиру разместят вблизи городов Ополе-Любельское и Понятово.

Кроме того, военные подразделения появятся в других населенных пунктах региона:

в Билгорае разместят воинскую часть с батальоном мотобригады и подразделением ПВО;

в Лукове сформируют отдельную бригаду беспилотных систем.

"Развитие беспилотных систем в Вооруженных силах Польши уже продолжается и будет продолжаться. Такие системы - будь то воздушные, наземные, надводные или подводные - являются для меня приоритетом. И часть этих сил беспилотников будет дислоцирована в Люблинском воеводстве", - отметил польский министр.

Он также сообщил о решении по размещению на территории Люблинского района одной из батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot для усиления защиты воздушного пространства.

Следует отметить, что Люблинское воеводство находится на востоке Польши и непосредственно граничит с Волынской и Львовской областями Украины.