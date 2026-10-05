Батарея Patriot и силы беспилотников: Польша усиливает границу с Украиной
Польша существенно расширит военные подразделения и развернет дополнительную систему ПВО Patriot в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio Lublin.
По его словам, в регионе планируется развитие подразделений 18-й механизированной дивизии, Авиационной академии в Демблине и базы вертолетов на территории аэропорта Свидника.
"Люблинский район перенасыщен войсками, но таких подразделений будет больше", - подчеркнул Косиняк-Камыш.
В составе 18-й механизированной дивизии создали новую 18-я мотобригаду. Ее штаб-квартиру разместят вблизи городов Ополе-Любельское и Понятово.
Кроме того, военные подразделения появятся в других населенных пунктах региона:
- в Билгорае разместят воинскую часть с батальоном мотобригады и подразделением ПВО;
- в Лукове сформируют отдельную бригаду беспилотных систем.
"Развитие беспилотных систем в Вооруженных силах Польши уже продолжается и будет продолжаться. Такие системы - будь то воздушные, наземные, надводные или подводные - являются для меня приоритетом. И часть этих сил беспилотников будет дислоцирована в Люблинском воеводстве", - отметил польский министр.
Он также сообщил о решении по размещению на территории Люблинского района одной из батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot для усиления защиты воздушного пространства.
Следует отметить, что Люблинское воеводство находится на востоке Польши и непосредственно граничит с Волынской и Львовской областями Украины.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников готовиться к новой волне гибридных атак РФ. Речь идет о систематических поджогах и диверсиях на оборонных и критических объектах ЕС.
Отметим, датская разведка предупредила о возможном усилении Россией гибридных атак против стран НАТО в ближайшие месяцы. Также не исключается возможность проведения ограниченной военной операции.