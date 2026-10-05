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Батарея Patriot та сили безпілотників: Польща посилює кордон з Україною

22:19 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Батарея Patriot та сили безпілотників: Польща посилює кордон з Україною Фото: польські військові (Getty Images)
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Польща суттєво розширить військові підрозділи та розгорне додаткову систему ППО Patriot у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio Lublin.

За його словами, у регіоні планується розвиток підрозділів18-ї механізованої дивізії, Авіаційної академії в Дембліні та бази гелікоптерів на території аеропорту Свідника.

"Люблінський район перенасичений військами, але таких підрозділів буде більше", - наголосив Косіняк-Камиш.

У складі 18-ї механізованої дивізії створили нову 18-ту мотобригаду. Її штаб-квартиру розмістять поблизу міст Ополе-Любельське та Понятова.

Крім того, військові підрозділи з'являться в інших населених пунктах регіону:

  • у Білгораї розмістять військову частину з батальйоном мотобригади та підрозділом ППО;
  • у Лукові сформують окрему бригаду безпілотних систем.

"Розвиток безпілотних систем у Збройних силах Польщі вже триває і продовжуватиметься. Такі системи - чи то повітряні, наземні, надводні, чи підводні - є для мене пріоритетом. І частина цих сил безпілотників буде дислокована в Люблінському воєводстві", - зазначив польський міністр.

Він також повідомив про рішення щодо розміщення на території Люблінського району однієї з батарей зенитно-ракетного комплексу Patriot для посилення захисту повітряного простору.

Варто зазначити, що Люблінське воєводство розташоване на сході Польщі та безпосередньо межує з Волинською та Львівською областями України.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників готуватися до нової хвилі гібридних атак РФ. Йдеться про систематичні підпали та диверсіях на оборонних і критичних об'єктах ЄС.

Зазначимо, данська розвідка попередила про ймовірне посилення Росією гібридних атак проти країн НАТО найближчими місяцями. Також не виключається можливість проведення обмеженої військової операції.

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