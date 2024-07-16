В Курской области пылает завод из-за атаки дронов
В российском поселке Коренево Курской области произошел пожар на заводе из-за атаки беспилотников в ночь на 16 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Алексея Смирнова и местные паблики.
Курские Telegram-каналы пишут о сильном взрыве в Коренево, а возгорание на заводе произошло якобы из-за сброса с беспилотника.
Также в сети отмечают, что пожар на предприятии низковольтной аппаратуры составляет площадь 400 "квадратов".
Отметим, что местный губернатор заявил о том, что в эту ночь "украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтных аппаратов в Коренево".
"Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов", - говорится в публикации российского чиновника в Telegram.
Пожар на заводе в Коренево Курской области (фото: t.me/gubernator_46)
Атаки дронов в Курской области
Отметим, что перед этим вечером 15 июля он рассказывал, что утром в понедельник над регионом якобы были сбиты 3 беспилотника самолетного типа. А затем добавил, что стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы "в приграничных районах в течение дня ликвидированы и обезврежены 5 украинских дронов".
"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечены вблизи посёлка Коренево, сёл Гордеевка и Обуховка Кореневского района, посёлков Глушково и Тёткино, села Неониловка и хутора Отруба Глушковского района, села Николаево-Дарьино Суджанского района, села Козино Рыльского района, села Искра Хомутовского района," - рассказал Смирнов.
Губернатор добавил, что обошлось "без пострадавших".
Напомним, ранее, 14 июля, Курскую область якобы атаковали дроны, и в городе Суджа начался пожар на телевизионной башне.
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