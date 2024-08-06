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В Башкирии прогремел взрыв на военном заводе, есть погибшие, - СМИ

Вторник 06 августа 2024 01:45
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В Башкирии прогремел взрыв на военном заводе, есть погибшие, - СМИ Фото: в Башкирии произошел взрыв на оборонном заводе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Стерлитамак (Республика Башкортостан, РФ) произошел взрыв на военном заводе "Авангард", который принадлежит российской корпорации "Ростех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Инцидент произошел, когда ремонтная бригада проводила в одном из цехов демонтаж трубопровода. Погибли три члена бригады. Причины аварии выясняются.

В Следственном комитете РФ, предполагают, что "рабочие нарушили технику безопасности при резке труб и газовоздушная смесь вспыхнула", сообщает Радио Свобода со ссылкой на другие российские СМИ.

Завод "Авангард" принадлежит государственной корпорации "Ростех" и производит оружие и компоненты для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Европейского Союза, Швейцарии и Украины.

Взрывы и инциденты в России

За последние месяцы в разных городах России участились инциденты с пожарами и взрывами на оборонных и военных предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.

Так, в середине июля в результате атаки дронов загорелся завод низковольтных аппаратов в Коренево Курской области.

В конце июля дроны украинских спецназовцев атаковали НПЗ и ряд российских аэродромов. Был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

В ночь на 5 августа в Волгограде загорелась подстанция. В городе частично исчезло энергоснабжение населения.

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