Мессі названий кращим плеймейкером десятиліття

Фото: Ліонель Мессі (facebook.com/fcbarcelona)

Роналду немає в топ-10

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі зайняв перше місце в рейтингу кращих плеймейкерів за останнє десятиліття за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS). У десятку не потрапив нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду - він зайняв лише 12 місце.

Про це повідомляється на сайті IFFHS.

На другій сходинці в списку виявився колишній гравець "синьо-гранатових" Андрес Іньєста, який нині виступає за японський "Віссел Кобе", а замкнув трійку кращих хавбек "Реала" Лука Модріч. У топ-5 також входять півзахисники "Манчестер Сіті" Кевін Де Брейне і "Реала" Тоні Кроос.

Далі розташувалися: ще один гравець мадридської команди Еден Азарр, форвард ПСЖ Неймар, хавбек "Арсеналу" Месут Озіл, легендарний гравець "Ювентуса" Андреа Пірло (завершив кар"єру) і Яя Туре, який вже пів року знаходиться без клубу і все йде до завершення його професійної кар'єри.

Кращим тренером десятиліття на клубному рівні IFFHS назвала наставника мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

Нагадаємо, також Мессі був визнаний кращим гравцем за останні 25 років за версією FourFourTwo.