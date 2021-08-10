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"Барселона" зробила останню пропозицію Мессі, поки він не пішов у "ПСЖ"

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Барселона, Вівторок 10 серпня 2021 11:40
"Барселона" зробила останню пропозицію Мессі, поки він не пішов у "ПСЖ" Фото: футболіст Ліонель Мессі (facebook.com/leomessi)
Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний директор каталонського клубу "Барселона" Ферран Ревертерс зробив останню пропозицію футболісту Ліонелю Мессі. Він зробив йому нову пропозицію залишитися в клубі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Mundo Deportivo.

Видання пише, що Мессі вже прибув на острів Ібіца для укладення контракту з французьким "Парі Сен-Жермен". Там він зустрінеться з представниками "ПСЖ" для завершення угоди.

"Ходять чутки про переговори між Мессі та іншими клубами. Це неправда. Все було залагоджено давно. Ліонель на 100 відсотків буде грати в "ПСЖ", - сказав брат власника "ПСЖ" Халіф бін Хамада Аль-Тані.

Також видання пише, що директор "Берселони" провів переговори з Мессі і зробив йому нову пропозицію залишитися в клубі.

Нагадаємо, футболіст Ліонель Мессі підтвердив, що йде з футбольного клубу "Барселона". Він повідомив, що перехід в "ПСЖ" - це поки тільки можливий варіант.

Раніше президент "Барселони" назвав клуб, куди перейде Мессі.

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