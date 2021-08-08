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Мессі про відхід з "Барселони": "ПСЖ" - це можливість, але поки ні з ким немає домовленостей

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Барселона, Неділя 08 серпня 2021 14:31
Мессі про відхід з "Барселони": "ПСЖ" - це можливість, але поки ні з ким немає домовленостей Фото: футболіст Ліонель Мессі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Футболіст Ліонель Мессі підтвердив, що йде з футбольного клубу "Барселона". Він повідомив, що перехід в "ПСЖ" - це поки тільки можливий варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-конференцію футболіста.

Аргентинець вийшов до трибуни, але довго не зміг почати говорити і розплакався. Глядачі та журналісти, присутні на прес-конференції, аплодували Мессі стоячи.

"Я ніколи не міг уявити, що коли-небудь покину "Барселону". Це мій дім. Я зробив все можливе, щоб залишитися, але обставини виявилися вище цього бажання. Я дуже вдячний клубу і всім моїм товаришам по команді. Я дуже поважаю "Барселону", - сказав він.

Мессі також прокоментував можливість переходу в "ПСЖ".

"ПСЖ" - це можливий варіант, так. На даний момент нічого не затверджено офіційно. Після заяви "Барселони" я отримав багато дзвінків від інших клубів. Нічого ще не підписано, ми ведемо переговори", - повідомив він.

Нагадаємо, президент "Барселони" назвав клуб, куди перейде Мессі.

Зазначимо, Ліонель Мессі офіційно йде з іспанського футбольного клубу "Барселона".

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