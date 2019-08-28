"Барселона" стала ближче до повернення Неймара

Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Перемовини з ПСЖ тривають

Барселона стала ближче до повернення бразильського нападника "Парі Сен-Жерме" Неймара. Про це розповів спортивний директор каталонського клубу Хав'єр Бордас, передає AS.

Напередодні, 27 серпня, сторони провели перемовини щодо трансферу форварда. Хоча угода поки не було досягнуто, однак прогрес в обговоренні можливого переходу бразильця все ж таки був досягнутий.

"Угоди про трансфер немає. Це правда. Поки немає. Але, думаю, ми стали ближче до переходу Неймара. Обговорюємо чи з ПСЖ грошове питання? Звичайно", - сказав Бордас.

Крім "Барселони" дістати Неймара хоче мадридський "Реал". У клубів залишаються лічені дні, щоб здійснити трансфер. За інформацією джерела, представники "синьо-гранатових" налаштовані оптимістично і розраховують завершити трансфер до 2 вересня.

Раніше головний тренер парижан Томас Тухель назвав умову переходу бразильця.

Неймар перейшов в ПСЖ з "Барселони" влітку 2017 роки за 222 млн євро, ставши найдорожчим гравцем в історії. Тепер же бразилець хоче повернутися до складу каталонців.