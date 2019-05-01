"Барселона" розгромила "Ліверпуль" в першому півфіналі Ліги чемпіонів

Фото: "Барселона" - "Ліверпуль" (twitter.com/FCBarcelona)

Каталонці забезпечили собі комфортний гандикап перед повторним матчем

"Барселона" перемогла "Ліверпуль" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні і завершилася з разшгромним рахунком 3:0.

Рахунок в матчі відкрив нападник каталонців Луїс Суарес на 26 хвилині. На 75 хвилині перевага господарів зміцнив форвард Ліонель Мессі. Через 7 хвилин аргентинський нападник оформив дубль.

Таким чином, Мессі забив 600 гол в іграх за каталонський клуб. Всього у складі "Барселони" Мессі провів 683 матчі. Свій перший гол за клуб він забив у ворота "Альбасете" рівно 14 років тому - 1 травня 2005 року.

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#Messi600 pic.twitter.com/8sI0liDx5S — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" - "Барселона" запланований на 7 травня на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі о 22:00 за Києвом.

У фіналі турніру переможець даного протистояння зіграє з переможцем пари "Тоттенхем" - "Аякс".