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"Барселона" визначилася з трансферними цілями на літо

Новини » Спорт    22.05.2019 - 14:04
"Барселона" визначилася з трансферними цілями на літо
Фото: Луїс Суарес (facebook.com/fcbarcelona)

Каталонці хочуть посилити атакуючу лінію

"Барселона" має намір серйозно підсилити атакуючу лінію в літнє трансферне вікно. Про це інформує Mundo Deportivo.

Чемпіони Іспанії не обмежуватимуться підписанням лише одного форварда "Атлетіко" Антуана Грізманна. Клуб планує купити захисника "Аякса" Маттейса де Лігта, а також досвідченого лівого захисника і ще одного центрального нападника.

Як зазначається, каталонці вважають, що форварду Луїсу Суаресу потрібна альтернатива. Хоча Грізманн і може виконувати роль "дев'ятки", в клубі впевнені в необхідності ще одного нападника. Серед можливих варіантів Родріго з "Валенсії" і Олександр Ляказетт з "Арсеналу".

Нагадаємо, ПСЖ спробує перехопити Грізманна у "Барселони".

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