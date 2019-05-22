"Барселона" визначилася з трансферними цілями на літо

Фото: Луїс Суарес (facebook.com/fcbarcelona)

Каталонці хочуть посилити атакуючу лінію

"Барселона" має намір серйозно підсилити атакуючу лінію в літнє трансферне вікно. Про це інформує Mundo Deportivo.

Чемпіони Іспанії не обмежуватимуться підписанням лише одного форварда "Атлетіко" Антуана Грізманна. Клуб планує купити захисника "Аякса" Маттейса де Лігта, а також досвідченого лівого захисника і ще одного центрального нападника.

Як зазначається, каталонці вважають, що форварду Луїсу Суаресу потрібна альтернатива. Хоча Грізманн і може виконувати роль "дев'ятки", в клубі впевнені в необхідності ще одного нападника. Серед можливих варіантів Родріго з "Валенсії" і Олександр Ляказетт з "Арсеналу".

Нагадаємо, ПСЖ спробує перехопити Грізманна у "Барселони".