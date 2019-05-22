"Барселона" визначилася з трансферними цілями на літо

Каталонці хочуть посилити атакуючу лінію
"Барселона" має намір серйозно підсилити атакуючу лінію в літнє трансферне вікно. Про це інформує Mundo Deportivo.
Чемпіони Іспанії не обмежуватимуться підписанням лише одного форварда "Атлетіко" Антуана Грізманна. Клуб планує купити захисника "Аякса" Маттейса де Лігта, а також досвідченого лівого захисника і ще одного центрального нападника.
Як зазначається, каталонці вважають, що форварду Луїсу Суаресу потрібна альтернатива. Хоча Грізманн і може виконувати роль "дев'ятки", в клубі впевнені в необхідності ще одного нападника. Серед можливих варіантів Родріго з "Валенсії" і Олександр Ляказетт з "Арсеналу".
Нагадаємо, ПСЖ спробує перехопити Грізманна у "Барселони".