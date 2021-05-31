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"Барселона" оголосила про підписання Серхіо Агуеро

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Барселона, Понеділок 31 травня 2021 17:50
"Барселона" оголосила про підписання Серхіо Агуеро Фото: Серхіо Агуеро (twitter.com/FCBarcelona_es)
Автор: РБК-Україна

Форвард англійського "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро переходить в каталонську"Барселону". Контракт з ним підпишуть на два роки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті " Барселони".

Повідомляється, що Агуеро досяг угоди з новим клубом, до якого він приєднається з 1 липня після закінчення контракту з "Ман Сіті". Гравець підпише контракт до кінця сезону 2022/23, в якому буде пункт про можливість дострокового розірвання з виплатою 100 млн євро неустойки.

Зазначимо, 32-річний Агуеро переходить до "Барселони" після 10 років виступів за "Ман Сіті". За цей час він став найкращим іноземним бомбардиром англійської Прем'єр-Ліги. Загалом у складі "Сіті" аргентинець забив 260 голів і віддав 74 гольових передачі, а також виграв 15 титулів - 5 чемпіонств в АПЛ, 6 Кубків англійської ліги, один кубок Англії і три суперкубка.

На міжнародному рівні Агуеро вигравав чемпіонати світу U-20 в 2005 і 2007 роках з аргентинською командою. Крім того, він взяв золото Олімпійських ігор 2008 в Пекіні.

Відзначимо, лідер каталонців Ліонель Мессі дружить з Агуеро, в минулому році була інформація про те, що він може покинути "Барселону", але в підсумку гравець залишився в команді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Барселону" під час літнього трансферного вікна можуть покинути 14 футболістів.

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