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"Барселона" объявила о подписании Серхио Агуэро

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Барселона, Понедельник 31 мая 2021 17:50
"Барселона" объявила о подписании Серхио Агуэро Фото: Серхио Агуэро (twitter.com/FCBarcelona_es)
Автор: РБК-Украина

Форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро переходит в каталонскую "Барселону". Контракт с ним подпишут на два года.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Барселоны".

Сообщается, что Агуэро достиг соглашения с новым клубом, к которому он присоединится с 1 июля после окончания контракта с "Ман Сити". Игрок подпишет контракт до конца сезона 2022/23, в котором будет пункт о возможности досрочного расторжения с выплатой 100 млн евро неустойки.

Отметим, 32-летний Агуэро переходит в "Барселону" после 10 лет выступлений за "Ман Сити". За это время он стал лучшим иностранным бомбардиром Английской Премьер-лиги. В общей сложности в составе "Сити" аргентинец забил 260 голов и отдал 74 голевых передачи, а также выиграл 15 титулов - 5 чемпионств в АПЛ, 6 Кубков английской лиги, один кубок Англии и три суперкубка.

На международном уровне Агуэро выигрывал чемпионаты мира U-20 в 2005 и 2007 годах с аргентинской командой. Кроме того, он взял золото Олимпийских игр 2008 в Пекине.

Отметим, лидер каталонцев Лионель Месси дружит с Агуэро, в прошлом году была информация о том, что он может покинуть "Барселону", но в итоге игрок остался в команде.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселону" во время летнего трансферного окна могут покинуть 14 футболистов.

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