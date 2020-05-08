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"Барселона" буде змушена серйозно скоротити бюджет через коронавірус

Новини » Спорт     08.05.2020 - 12:58
"Барселона" буде змушена серйозно скоротити бюджет через коронавірус
Фото: "Барселона" повернулася до індивідуальних тренувань (fcbarcelona.com)

Каталонці мають намір скоротити зарплатну відомість

Каталонська "Барселона" працює над бюджетом на наступний рік і планує скоротити його в порівнянні з попереднім майже на 300 млн євро. Про це повідомляє AS.

Загальний бюджет клубу в порівнянні з початком нинішнього зменшиться з 1047 млн євро до 750 млн євро. У зв'язку з цим керівництво клубу має намір зменшити суму контрактів футболістів на 230 млн євро. Таким чином, керівництву "синьо-гранатових" або доведеться домовитися з футболістами про скорочення зарплат, або відпустити ряд гравців.

Сьогодні футболісти "Барселона" повернулися до індивідуальних тренувань на клубній базі, раніше всі вони здали негативні тести на коронавірус.

На початку березня чемпіонат Іспанії з футболу сезону-2019/20 пішов на вимушену паузу через пандемію коронавируса. Після 27 турів каталонська команда лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи мадридський "Реал" на чотири очки.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу "Барселона" скоротила зарплати і робочий день для всіх співробітників клубу. Заходи стосуються як спортивного, так і неспортивного персоналу.

Також клуб має намір вперше у своїй історії продати права на назву домашнього стадіону. Кошти підуть на боротьбу з коронавірусом.

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