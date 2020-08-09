"Барселона" впевнено пройшла "Наполі" на шляху до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Фото: "Барселона" - "Наполі" (twitter.com/fcbarcelona)

Наступний суперник каталонців - "Баварія"

"Барселона" впевнено обіграла "Наполі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" завершилась з рахунком 3: 1.

Каталонці вийшли вперед на 10 хвилині гри зусиллями Лангле. Просто фантастичний гол на 23 хвилині забив Мессі. Аргентинський футболіст обіграв трьох гравців суперника, впав в боротьбі, але піднявся і виконав удар в падінні в дальній нижній кут. Мессі міг оформити дубль, але арбітр скасував взяття воріт за його гру рукою.

На 45 хвилині арбітр після перегляду повтору призначив пенальті у ворота "Наполі" за фол з боку Кулібалі і Суарес впевненим ударом розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. За 5 хвилин одинадцятиметровий був призначений в протилежну сторону. Удар з точки реалізував нападник "Наполі" Лоренцо Інсіньє. А от другий тайм пройшов без особливих моментів.

Цей результат дозволив "Барселоні" пройти в наступну стадію, каталонці зустрінуться з "Баварією".

Нагадаємо, напередодні путівку в Португалію на фінал восьми вибороли "Манчестер Сіті" та "Ліон".