В Баренцевом море загорелся российский корабль "Адмирал Левченко", - Плетенчук
На российском большом противолодочном корабле "Адмирал Левченко" начался пожар. Судно находится в Баренцевом море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука в Facebook.
Он отметил, что на корабле "продолжается борьба за живучесть".
По словам Плетенчука, причиной пожара стало то, что россияне не могут самостоятельно обслуживать двигатели корабля, которые были произведены в Николаеве.
"10 лет не хватило для решения этой проблемы. Одна из установок и запылала", - добавил он.
Спикер Оперативного командования "Юг" также рассказал о том, что экипаж корабля - несколько сотен моряков.
Отметим, корабль "Адмирал Левченко" был спущен на воду в 1985 году. С 1989 года он находится в составе Северного флота РФ.
"Атака" на десантный корабль в Азовском море
Напомним, недавно западные СМИ начали распространять информацию о том, что украинские защитники ударили по десантному кораблю россиян типа "Ропуха" в Азовском море.
Позже Плетенчук отреагировал на эту информацию. Он отметил, что слухи не соответствуют действительности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.