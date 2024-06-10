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В Баренцевом море загорелся российский корабль "Адмирал Левченко", - Плетенчук

Понедельник 10 июня 2024 21:00
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В Баренцевом море загорелся российский корабль "Адмирал Левченко", - Плетенчук Фото: корабль "Адмирал Левченко" загорелся в Баренцевом море (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

На российском большом противолодочном корабле "Адмирал Левченко" начался пожар. Судно находится в Баренцевом море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука в Facebook.

Он отметил, что на корабле "продолжается борьба за живучесть".

По словам Плетенчука, причиной пожара стало то, что россияне не могут самостоятельно обслуживать двигатели корабля, которые были произведены в Николаеве.

"10 лет не хватило для решения этой проблемы. Одна из установок и запылала", - добавил он.

Спикер Оперативного командования "Юг" также рассказал о том, что экипаж корабля - несколько сотен моряков.

Отметим, корабль "Адмирал Левченко" был спущен на воду в 1985 году. С 1989 года он находится в составе Северного флота РФ.

"Атака" на десантный корабль в Азовском море

Напомним, недавно западные СМИ начали распространять информацию о том, что украинские защитники ударили по десантному кораблю россиян типа "Ропуха" в Азовском море.

Позже Плетенчук отреагировал на эту информацию. Он отметил, что слухи не соответствуют действительности.

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