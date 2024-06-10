У Баренцевому морі загорівся російський корабель "Адмірал Левченко", - Плетенчук

На російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко" почалася пожежа. Судно знаходиться у Баренцевому морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука у Facebook .

Він зазначив, що на кораблі "продовжується боротьба за живучість".

За словами Плетенчука, причиною пожежі стало те, що росіяни не можуть самостійно обслуговувати двигуни корабля, які були зроблені в Миколаєві.

"10 років не вистачило для вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - додав він.

Спікер Оперативного командування "Південь" також розповів, що екіпаж корабля - кілька сотень моряків.

Зазначимо, корабель "Адмірал Левченко" був спущений на воду у 1985 році. З 1989 року він знаходиться у складі Північного флоту РФ.