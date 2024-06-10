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Плетенчук опроверг информацию о поражении российского корабля в Азовском море

Понедельник 10 июня 2024 16:23
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Плетенчук опроверг информацию о поражении российского корабля в Азовском море Фото: начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Татьяна Степанова

Информация о том, что ВСУ 8 июня поразили российский десантный корабль в акватории Азовского моря, не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"К сожалению, по состоянию на данный момент это новости из будущего, и это обязательно произойдет", - сказал Плетенчук.

По его словам, в настоящее время в акватории Азовского моря находятся три больших десантных и три малых ракетных корабля россиян "Буян-М".

"Но информация о поражении одного из них пока не соответствует действительности", - добавил спикер.

Что предшествовало

Напомним, 8 июня в сети появилась информация о том, что в Азовском море, предположительно, был атакован один из российских кораблей.

Позже издание Sky News сообщило, что Силы обороны Украины нанесли успешный удар по российскому десантному кораблю типа "Ропуча" в акватории Азовского моря.

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