Барабошка випустили з СІЗО

Фото: Олександр Барабошко (РБК-Україна)

Вчора за Барабошка внесли 3 млн гривень застави

Блогера Олександра Барабошка сьогодні, 4 грудня 2018 року, випустили з Лук'янівського СІЗО, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, після виходу із СІЗО Барабошко поїде до ГУ НП у Києві на Володимирську, 15, де на нього одягнуть електронний браслет.



Опубліковано Pavel Nemeryuk Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Фото: Барабошко випустили з СІЗО (РБК-Україна)

Як відомо, вчора за Барабошка було внесено встановлену судом заставу в 3 млн гривень. Адвокат блогера Андрій Смирнов вчора також повідомляв, що застава була перерахована на казначейський рахунок суду в першій половині дня 3 грудня, але держфінмоніторинг не пропускав платіж. Як припустив адвокат, причиною тому була перевірка кожного, хто вніс гроші для застави на причетність до фінансування сепаратизму.

Зазначимо, відповідно до ст.202 Кримінально процесуального кодексу України, після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення, під вартою в якому знаходиться підозрюваний, негайно здійснює розпорядження про його звільнення з-під варти та повідомляє про це усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю. Перевірка документа, що підтверджує внесення застави, не може тривати більше одного робочого дня.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва заарештував Барабошка на два місяці з заставою в 3 млн гривень 30 листопада.

Як писало РБК-Україна, 29 листопада в Києві затримали політтехнолога Володимира Петрова, який є підозрюваним у справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин, а також порушення таємниці листування правоохоронця. Йдеться про справу, пов'язану зі скандалом навколо заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка, якого на початку листопада студентка Наталя Бурейко звинуватила в домаганнях. Барабошко також є фігурантом цієї справи.