Фото: Александр Барабошко (РБК-Украина)

Вчера за Барабошко внесли 3 млн гривен залога

Блогера Александра Барабошко сегодня, 4 декабря 2018 года, выпустили из Лукьяновского СИЗО, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, после выхода из СИЗО Барабошко поедет в ГУ НП в Киеве на Владимирскую, 15, где на него оденут электронный браслет.

Опубліковано Pavel Nemeryuk Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Фото: Барабошко выпустили из СИЗО (РБК-Украина)

Как известно, вчера за Барабошко был внесен установленный судом залог в 3 млн гривен. Адвокат блогера Андрей Смирнов вчера также сообщал, что залог был перечислен на казначейский счет суда в первой половине дня 3 декабря, но госфинмониторинг не пропускал платеж. Как предположил адвокат, причиной тому была проверка каждого, кто внес деньги для залога на причастность к финансированию сепаратизма.

Отметим, согласно ст.202 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения и проверки документа, подтверждающего внесение залога, уполномоченное должностное лицо места заключения, под стражей в котором находится подозреваемый, немедленно осуществляет распоряжение о его освобождении из-под стражи и сообщает об этом устно и письменно следователю, прокурору и следственному судье. Проверка документа, подтверждающего внесение залога, не может продолжаться более одного рабочего дня.

Напомним, Печерский райсуд Киева арестовал Барабошко на два месяца с залогом в 3 млн гривен 30 ноября.

Как писало РБК-Украина, 29 ноября в Киеве задержали политтехнолога Владимира Петрова, который является подозреваемым в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении, а также нарушении тайны переписки правоохранителя. Речь идет о деле, связанном со скандалом вокруг замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко, которого в начале ноября студентка Наталья Бурейко обвинила в домогательствах. Барабошко также является фигурантом этого дела.