За Барабошко внесли 3 млн гривен залога

Фото: Александр Барабошко (РБК-Украина)

30 ноября суд Киева арестовал Барабошко с залогом в 3 млн гривен

За блогера Александра Барабошко сегодня, 3 декабря 2018 года, внесли 3 млн гривен залога. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил его адвокат Никита Чекман.

"Да, друзья внесли залог за Александра. Однако, по моей информации, он еще находится в СИЗО. Мы ожидаем подтверждения платежа. Будем надеяться, что к вечеру он уже выйдет", - сказал адвокат.

Кроме того, как сообщил в комментарии РБК-Украина журналист Павел Немерюк, у Барабошко появился новый адвокат Андрей Смирнов, он, а также адвокат Никита Чекман на данный момент находятся в СИЗО и ждут встречи с Барабошко.

Согласно процедуре, стороне защиты Барабошко после внесения залога необходимо получить справку о том, что деньги поступили на казначейский счет; после этого, об уплате необходимо оповестить суд. После этого адвокат сможет забрать Барабошко из СИЗО.

Как известно, Барабошко является фигурантом дела замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 ноября текущего года в Киеве был задержан политтехнолог Владимир Петров, который является подозреваемым в деле о заведомо ложном сообщении о преступлении, а также нарушении тайны переписки правоохранителя. В тот же день прошли обыски и у Барабошко, после чего он был задержан.

Как писало РБК-Украина, 30 ноября Печерский райсуд Киева арестовал Барабошко с залогом в 3 млн гривен. Вместе с тем, Петрова суд отправил под домашний арест, у него также забрали загранпаспорт. Под домашним арестом Петров будет находиться до 28 января 2019 года.

Петров и Барабошко являются фигурантами дела Варченко. По данным правоохранителей, они причастны к скандалу, связанному с сотрудником Нацполиции.

Так, в начале ноября студентка Наталья Бурейко обвинила Варченко в домогательствах, после которых ей начали поступать сообщения с угрозами расправы. Девушка обратилась в прокуратуру, заявив об угрозах и преследованиях со стороны Варченко. Вместе с тем, позже она заявила, что стала жертвой циничной провокации и попросила прощения у семьи Варченко.