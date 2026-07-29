RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Барьеры для "еОсели" и инвестиции в паи: почему украинцы ищут альтернативу квартире

13:21 29.07.2026 Ср
3 мин
Площадь расширили до 73 метров: как "Укрфинжилье" меняет условия программы?
aimg Мария Волощук aimg Олег Хомчук
Большой потенциал для развития имеет сегмент апарт-отелей и сервисных апартаментов (фото: Freepik)

Несмотря на успехи государственной программы "еОселя", классическая ипотека пока не способна массово решить жилищную проблему в Украине из-за строгих требований банков и рисков первичного рынка. В ответ девелоперы предлагают новые модели инвестирования недвижимости с помощью паев и апарт-отелей.

Почему покупка собственной квартиры остается недоступной и куда выгодно вкладывать деньги – в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Недостаточные объемы ипотеки: для покрытия спроса нужно выдавать 100 тысяч в год.
  • Расширение площади: "Укрфинжилье" готовит увеличение максимальной площади жилья с 52,5 кв. м до 73 кв. м для семей из двух или трех человек.
  • Причины отказов в ипотеке: нехватка официального дохода, высокая долговая нагрузка и просрочка в прошлом.
  • Альтернатива для инвесторов: популярность приобретает паевое инвестирование в апарт-отели.

Ограничение "еОсели"

В настоящее время рыночная ставка коммерческой ипотеки держится на уровне 15–18% годовых. Государственная программа "єОселя" предлагает льготную ставку 3% для отдельных категорий (военных, медиков, педагогов, ученых) и базовую 7% для других граждан.

За все время работы "еселя" программой воспользовались около 27 тысяч украинцев. Кроме того, по выдаче кредитов программа превысила лучший довоенный результат банковской системы примерно на 65%, рассказал глава правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер.

Несмотря на такие показатели, для массовой помощи украинцам этого недостаточно, отмечает он. Для решения этой проблемы нужно выходить на показатель в 100 тысяч кредитов в год

Для этого, добавляет Евгений Мецгер, в "Укрфинжилье" ввели изменения. Теперь ВПЛ могут покупать квартиры на вторичном рынке в возрасте до 20 лет. Кроме того, готовится увеличение максимальной площади жилья с 52,5 кв. м до 73 кв. м для семей из двух или трех человек.

Впрочем, для получения государственной ипотеки заемщику необходимо пройти детальную банковскую проверку.

Как указывает первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева в комментарии РБК-Украина, чаще всего отказы связаны с совокупностью факторов: недостаточный официально подтвержденный доход, высокая кредитная нагрузка и просрочка в прошлом.

Читайте также: Без "єОсели" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью руководителя "Укрфинжилла"

Альтернативные модели инвестирования

Хотя классическая недвижимость остается базовым и востребованным продуктом, большой потенциал для развития имеет сегмент апарт-отелей и сервисных апартаментов, поясняют соучредители LEV Development Василий Левицкий и Александр Островский.

Их главным преимуществом, отмечают они, есть возможность инвестировать небольшими паями. Что может быть психологически и финансово более комфортно для мелких инвесторов, ведь стоимость отдельной квартиры под ключ стартует от 45-60 тысяч долларов.

Однако инвесторам следует обращать внимание на юридические нюансы инвестиционных фондов.

Управляющий АБ "Лотиш и Партнеры" Андрей Лотыш объясняет, что в законопроекте №13246 "Об инвестиционных фондах" участник инвестиционного фонда является владельцем инвестиционных сертификатов, тогда как недвижимость входит в состав активов самого фонда. Поэтому человек, инвестировавший в фонд, не становится автоматически владельцем конкретного объекта жилой или коммерческой недвижимости.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Личные финансыЖилье