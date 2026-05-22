Банкротство съедает российский бизнес, предприниматели массово в долгах, - СМИ

В течение первого квартала 2026 года количество банкротств индивидуальных предпринимателей в РФ выросло на 29% по сравнению с прошлым годом - до 8146 случаев. Речь идет о бизнесменах с долгами более 1 млн рублей (14 тысяч долларов), которые обратились в суд.

Этот показатель в 2,6 раза превышает данные за аналогичный период 2024 года и в 3,3 раза - за первый квартал 2023 года.

Всего за январь-март текущего года статус банкрота через суд получили 137 466 россиян, а во внесудебном порядке - еще 16 400 человек. В то же время суды стали чаще отказывать в списании долгов - количество отказов выросло в 2,6 раза.

Почему закрывается бизнес в РФ

Общая сумма требований кредиторов к банкротам выросла на 20% и достигла 293,1 млрд рублей (4,1 млрд долларов). Чаще всего финансовые претензии выдвигают:

банки (55% случаев);

коллекторы (20%);

налоговые органы (19%).

По словам российских экспертов, массовое банкротство бизнеса является результатом повышения налоговой нагрузки, падения покупательной способности населения и высокой ключевой ставки.

Кроме того, более половины российских компаний (53%) сейчас страдают от кассовых разрывов, а 27% - с нехваткой средств на текущие расходы.

При этом процедура банкротства в РФ имеет "похоронный" характер. В частности, суды почти сразу переходят к распродаже имущества должников, а планы реструктуризации в текущих экономических реалиях практически невозможно реализовать.