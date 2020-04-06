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У закон про банки подали вже 13 тисяч правок, - нардеп

Новини » Політика     06.04.2020 - 18:54
У закон про банки подали вже 13 тисяч правок, - нардеп
Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше в СН заявляли про 8 тисяч поданих поправок

До другого читання закону про банки вже подали 13 тисяч правок. Про це повідомив депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

Підкреслимо, раніше повідомлялося про 8 тисяч поданих правок до законопроекту.

Так, нардеп спочатку написав про 6,5 тисяч поданих правок, проте трохи пізніше виправив ці дані.

"Поправка. Станом на вечір 13000 правок. А я говорив що треба голосувати в цілому закон", - написав Качура.

Крім того, депутат ВР від фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що лише від одного з позафракційних депутатів надійшло 6 тисяч поправок.

"Станом на 18:00 вже є 13 000 + правок до закону про банки 2571-д... Є один позафракційний депутат, який тільки від себе подав більше ніж 6000 правок, ще є три пакети по 1,5 тисячі правок. І це ще не всі правки прийшли", - написав парламентар у своєму Facebook.

Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" не виключили, що в закон про банки буде подано до 10 тисяч поправок. Глава фракції СН Давид Арахамія відзначав, що в закон вже подано 5 тисяч поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, Арахамія пояснив мету прийняття Верховною радою закону про банки. За його словами, і отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ), і закон про банки є поганими рішеннями. Однак, їх потрібно прийняти у зв'язку з загрозою дефолту.

Так, 30 березня парламентарі схвалили законопроект про банки (№2571-д) у першому читанні. Закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко заявляв при цьому, що до закону про банки подано близько 8 тисяч поправок, і закоронопроект можуть і оскаржити в КСУ.

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