На Банковій впевнені, що Нацкорпус виконує замовлення Авакова

"Нацкорпус" вже тричі намагався зірвати зустрічі Порошенка з виборцями

Пикетирование перед выборами 2019 "Национальным корпусом" агитационных поездок Петра Порошенко происходит "по доброй воле" министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голос улицы: кто и как срывает избирательную кампанию Порошенко".

Как отмечается в публикации, учитывая, что Порошенко как раз проводит предвыборный тур по регионам, такая активность "Нацдружин", по словам собеседников на Банковой, выводит его из себя. В итоге встречи с избирателями проходят в напряженной атмосфере, а президент то и дело срывается на колкие реплики в адрес скандирующих за оградой оппонентов.

"У Авакова своя песня, он нам заявляет, что он только за закон, чтобы все было по закону. Но на самом деле он просто пошел ва-банк", - отметил собеседник в команде президента.

Активисты "Нацкорпуса", как считают в АП, в этой истории выполняют "грязную работу". За последнюю неделю националисты уже трижды срывали встречи Порошенко с избирателями в Черкассах, Житомире и Чернигове. В команде гаранта уверены, что этим их задача не ограничится.

"У Билецкого будут дальше обострять ситуацию. Может дойти до того, что они сорвут нам выборы в тех округах, где у Порошенко высокий рейтинг. В таких населенных пунктах выборы могут признать недействительными", - рассуждает собеседник на Банковой.

Напомним, националисты 9 марта под предводительством народного депутата Андрея Билецкого устроили потасовку с полицией и Национальной гвардией прямо под Администрацией президента. Поводом стало расследование о коррупции в оборонном секторе и возможной причастности к хищениям в госконцерне "Укробронпром" окружения Порошенко. По данным журналистов, в схеме участвовал близкий соратник главы государства Олег Гладковский (Свинарчук) и его сын Игорь.

Кроме того, прибытие "Национального корпуса" на встречу Порошенко с избирателями в Черкассах 9 марта закончилось массовой дракой с полицией и поспешным отъездом главы государства.