Банкіри спрогнозували курс гривні до долара на найближчі тижні

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тенденція зростання курсу долара збережеться

Банкіри прогнозують поступову девальвацію гривні в найближчі тижні. Водночас зростання курсу долара може припинитися через період сплати податків.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Долар знову росте. Що чекає валютний ринок в найближчі тижні".

Зокрема, директор департаменту казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін в коментарі РБК-Україна зазначив, що Нацбанк хоч і виходить регулярно на ринок з продажем валюти, тим не менше з кожним днем курс продажу все вище і вище.

"Тому в найближчі пару тижнів ми очікуємо курс 28,50 гривень/долар, а до кінця місяця - 28,20-28,40 гривень/долар", - додав Кабін.

Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко також вважає, що як мінімум до кінця місяця курс буде перебувати в коридорі 28,4-28,8 гривень/долар,

Водночас старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович вважає, що цього тижня курс гривні може стабілізуватися за рахунок активного продажу валюти для сплати податків.

"Розпочався (у понеділок, 21 вересня, - ред.) період сплати щомісячних податків, і експортери можуть збільшити продаж валюти для сплати податків, не чекаючи відшкодування ПДВ", - вважає експерт.

І хоча через податковий фактор баланс на валютному ринку має покращитися, продаж ОВДП нерезидентами не буде сприяти зменшенню попиту на долари. Через що не варто розраховувати на зміцнення курсу української валюти, додав аналітик ICU.

Зазначимо, банкіри вважають, що ключовим рушійним фактором курсу долара є бажання Міністерства фінансів зменшити дефіцит держбюджету на поточний рік. При цьому експерти впевнені, що Кабмін і НБУ взяли курс на девальвацію національної валюти.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.