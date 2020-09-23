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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Київ, Середа 23 вересня 2020 10:14
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар опустився нижче рівня 28,20

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,18 гривень за долар, курс купівлі до 28,16 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,95 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1650 - 28,1850 грн/долар, євро 32,9305 - 32,9539 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3698 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,1650

28,1850

EUR/UAH

32,9305

32,9539

RUB/UAH

0,3693

0,3698

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Відзначимо, 22 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,1950 - 28,2200 грн/долар, євро 33,0670 - 33,0964 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3717 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня, встановлений на такому рівні: 28,2059 гривень за 1 долар (+0,0037 грн). При цьому курс долара на 22 вересня складає 28,2022 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.

Нагадаємо, український бізнес закладає на 2021 курс гривні до долара на рівні 29 гривень долар. Відповідні дані містить дослідження прогнозів бізнесу Global Outlook, проведене Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що на фінансовому ринку України у вересні спостерігається турбулентність. Курс гривні до долара з початку місяця девальвував на 2,1%, враховуючи переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією, яка в середньому з початку вересня склала 23 млн доларів в день.

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