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Банкиры спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели

Киев, Среда 23 сентября 2020 13:17
Банкиры спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Ростислав Шаправский

Тенденция роста курса доллара сохранится

Банкиры прогнозируют постепенную девальвацию гривны в ближайшие недели. В то же время рост курса доллара может приостановиться из-за периода уплаты налогов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Доллар снова растет. Что ждет валютный рынок в ближайшие недели".

В частности, директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин в комментарии РБК-Украина от метил, что Нацбанк хоть и выходит регулярно на рынок с продажей валюты, тем не менее с каждым днем курс продажи все выше и выше.

"Поэтому в ближайшие пару недель мы ожидаем курс 28,50 гривен/доллар, а до конца месяца - 28,20-28,40 гривен/доллар", - добавил Кабин.

Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко также считает, что как минимум до конца месяца курс будет находиться в коридоре 28,4-28,8 гривен/доллар,

В то же время старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что на этой неделе курс гривны может стабилизироваться за счет активной продажи валюты для уплаты налогов.

"Начался (в понедельник, 21 сентября, - ред.) период уплаты ежемесячных налогов, и экспортеры могут увеличить продажу валюты для уплаты налогов, не ожидая возмещения НДС", - полагает эксперт.

И хотя из-за налогового фактора баланс на валютном рынке должен улучшиться, продажа ОВГЗ нерезидентами не будет способствовать уменьшению спроса на доллары. Из-за чего не стоит рассчитывать на укрепление курса украинской валюты, добавил аналитик ICU.

Отметим, банкиры считают, что ключевым движущим фактором курса доллара является желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год. При этом эксперты уверены, что Кабмин и НБУ взяли курс на девальвацию национальной валюты.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года.

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