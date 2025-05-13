Банки снизили для украинцев ставки по кредитам и повысили по депозитам
Банки Украины в апреле 2025 года сохранили высокие ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам остаются значительно ниже инфляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).
Кредиты
По данным НБУ, в апреле средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 35,7% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 35,9%.
Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,5% до 293 млрд гривен.
Депозиты
Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в апреле 2025 года составили 10,6% годовых. Это немного выше, чем в марте - 10,5%.
Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.
Депозитный портфель банков для населения вырос за апрель на 2,9% до 1,258 трлн гривен.
Инфляция и ставки
По данным Госстата, инфляция в Украине в апреле ускорилась до 15,1%. Таким образом, ставки по депозитам де дают реальной доходности. В то же время до конца рост цен должен замедлиться и упасть ниже 10%.
НБУ держит учетную ставку на уровне 15,5% с целью сделать депозиты в гривне более привлекательными. Учетная ставка влияет на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.
В марте НБУ заявил, что банки Украины пользуются неконкурентными преимуществами и искусственно занижают депозитные ставки для населения, игнорируя меры НБУ.
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