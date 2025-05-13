Банки снизили для украинцев ставки по кредитам и повысили по депозитам

Банки Украины в апреле 2025 года сохранили высокие ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам остаются значительно ниже инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Кредиты

По данным НБУ, в апреле средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 35,7% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 35,9%.



Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,5% до 293 млрд гривен.



Депозиты

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в апреле 2025 года составили 10,6% годовых. Это немного выше, чем в марте - 10,5%.

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.



Депозитный портфель банков для населения вырос за апрель на 2,9% до 1,258 трлн гривен.

