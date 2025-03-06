НБУ снова повысил учетную ставку для снижения инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых с 7 марта 2025 года. Ставка повышается в третий раз подряд.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Как отметил глава Пышный, эти решения направлены на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления к цели 5%.

"НБУ будет готов принять дополнительные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий", - сказал он.

Кроме того, для усиления привлекательности сбережений в гривне НБУ вносит изменения в параметры операционного дизайна процентной политики. Так, с 4 апреля 2025 года:

спред между учетной ставкой и ставкой по трехмесячным депозитным сертификатам вырастет на 1 п. п.;

спред между учетной ставкой и ставкой по кредитам овернайт тоже вырастет на 1 п. п.;

расширятся возможности банков размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах в зависимости от успешности наращивания в течение последних 12 месяцев портфеля гривневых депозитов населения со сроком более трех месяцев (мультипликатор повышается с 3 до 3,5).

"Такие изменения усилят рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне. Это будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным гривневым инструментам, а соответственно - усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценивания. В результате ожидается снижение рисков для ценовой динамики, валютного рынка и международных резервов", - отметил глава НБУ.

Учетная ставка

Ставка является главным инструментом корректировки инфляции со стороны центральных банков мира. Если ставка повышается, через несколько месяцев темпы роста цен должны снизиться.

НБУ декларирует цель по инфляции на уровне 5,0%. Однако в прошлом году цены выросли на 12,0%, а в январе 2025 года рост цен ускорился до 12,9%. По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы инфляция достигнет 15%, после чего начнет снижаться до 8,4% на конец года.

От учетной ставки зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка влияет на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.

Изменение ставки

Отметим, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку до 15%. НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня он держал ее неизменной на уровне 13%. Но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%, в январе - 14,5%.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общее экономическое состояние страны