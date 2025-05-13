Банки знизили для українців ставки за кредитами і підвищили за депозитами

Банки України у квітні 2025 року зберегли високі ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами залишаються значно нижчими за інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ ).

Кредити

За даними НБУ, у квітні середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 35,7% річних. Місяць тому ставки були на рівні 35,9%.



Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,5% до 293 млрд гривень.



Депозити

Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення у квітні 2025 року становили 10,6% річних. Це трохи вище, ніж у березні - 10,5%.

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.



Депозитний портфель банків для населення зріс за квітень на 2,9% до 1,258 трлн гривень.

