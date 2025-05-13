ua en ru
Вт, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Банки знизили для українців ставки за кредитами і підвищили за депозитами

Україна, Вівторок 13 травня 2025 15:13
UA EN RU
Банки знизили для українців ставки за кредитами і підвищили за депозитами Фото: банки трохи змінили ставки (freepik_com)
Автор: Олександр Білоус

Банки України у квітні 2025 року зберегли високі ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами залишаються значно нижчими за інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Кредити

За даними НБУ, у квітні середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 35,7% річних. Місяць тому ставки були на рівні 35,9%.
Банки знизили для українців ставки за кредитами і підвищили за депозитами

Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,5% до 293 млрд гривень.
Банки знизили для українців ставки за кредитами і підвищили за депозитами

Депозити

Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення у квітні 2025 року становили 10,6% річних. Це трохи вище, ніж у березні - 10,5%.

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Банки знизили для українців ставки за кредитами і підвищили за депозитами

Депозитний портфель банків для населення зріс за квітень на 2,9% до 1,258 трлн гривень.
Банки знизили для українців ставки за кредитами і підвищили за депозитами

Інфляція і ставки

За даними Держстату, інфляція в Україні у квітні прискорилася до 15,1%. Таким чином, ставки за депозитами не дають реальної прибутковості. Водночас до кінця зростання цін має сповільнитися і впасти нижче 10%.

НБУ тримає облікову ставку на рівні 15,5% з метою зробити депозити в гривні більш привабливими. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включно зі ставками за кредитами і депозитами для підприємств і фізичних осіб.

У березні НБУ заявив, що банки України користуються неконкурентними перевагами і штучно занижують депозитні ставки для населення, ігноруючи заходи НБУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Банки Ставка по кредиту
NEWS
У Стамбулі Зеленський готовий лише до прямої розмови з Путіним, - Подоляк
У Стамбулі Зеленський готовий лише до прямої розмови з Путіним, - Подоляк
DAILY
Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують