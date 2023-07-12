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Зеленский в Вильнюсе встретился с премьером Канады

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Украина, Среда 12 июля 2023 10:52
Зеленский в Вильнюсе встретился с премьером Канады Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Началась встреча с Канадой @JustinTrudeau, спасибо за неизменную поддержку Украины! Первый вопрос сегодня - оружие для наших воинов", - говорится в сообщении.

Зеленский на саммите НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вильнюс на саммит НАТО 11 июля. По мнению самого президента, он приехал в Литву для трех главных вещей: гарантий безопасности для Украины, приглашения в Альянс и получения оружия. Детальнее о том, как проходит второй день саммита НАТО - читайте в материале РБК-Украина.

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