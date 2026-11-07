Доллар на курсовом пике: прогноз курса от банкира на следующую неделю

На валютном рынке Украины будет сохраняться относительно прогнозируемая ситуация, невзирая на дисбаланс между спросом и предложением и временные колебания в наличном сегменте. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация с наличием долларов в обменниках улучшится, а психологическое напряжение вокруг курса будет постепенно уменьшаться.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой .

Каким будет курс доллара и евро на следующей неделе

В период с 9 по 15 ноября курс доллара на межбанковском и наличном рынках может находиться в пределах 45–45,7 грн. Евро, по прогнозу, обойдется в 50–52 грн.

По словам Тараса Лесового, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться прогнозируемой, а характер колебаний будет в значительной степени повторять динамику предыдущих двух недель. В то же время, не исключены ситуативные изменения спроса и предложения.

В начале ноября на наличном рынке возник дисбаланс из-за временного сокращения физического предложения долларов. Это привело к увеличению разницы между курсами в обменниках и межбанке.

Однако такая ситуация не свидетельствует о фундаментальных проблемах или приближении стремительного подорожания валюты. Ожидается, что в ближайшие дни банки пополнят запасы наличных долларов, после чего разрыв между курсами двух сегментов будет постепенно сокращаться.

Дополнительное предложение валюты может также снизить давление на курсы продаж в обменниках.

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Стоит ли сейчас покупать доллары

Доллар уже преодолел психологическую отметку в 45 гривен. Поэтому, по мнению банкира, будет постепенно уменьшаться эмоциональная реакция граждан на текущие курсовые изменения.

В то же время, Лесовой советует не спешить с приобретением валюты по завышенным ценам. Временное удорожание доллара не обязательно означает начало длительного ослабления гривны.

По его словам, попытки купить валюту любой ценой на фоне прогнозов о дальнейшем росте курса могут привести к приобретению долларов именно на курсовых пиках. Поэтому при принятии таких решений следует, прежде всего, учитывать собственные финансовые потребности и реальную ситуацию на рынке.

Что будет влиять на валютный рынок

Одним из факторов, определяющих ситуацию на валютном рынке, будет оставаться преобладание спроса над предложением на межбанке. По прогнозу банкира, оно может составить 20-25%.

Значительную часть потребностей в валюте будут формировать закупки горючего, энергетического оборудования и необходимых производственных материалов. В условиях войны эти затраты связаны с поддержанием работы предприятий, восстановлением поврежденных мощностей и обеспечением энергетической устойчивости экономики.

Для компенсации дисбаланса Национальный банк будет продолжать проводить валютные интервенции. Их ориентировочный объем может составить 1–1,5 млрд долларов в неделю.

Благодаря механизму управляемой гибкости регулятор сможет сдерживать чрезмерные курсовые колебания и предотвращать дополнительный ажиотаж на рынке.

В то же время, экономический фон будет оставаться сложным. Российские атаки на энергетическую, промышленную и логистическую инфраструктуру будут увеличивать издержки бизнеса. Это будет поддерживать инфляцию, которая, по оценке банкира, имеет выразительную военную природу.

Речь идет об инфляции издержек: удорожание производства, транспортировка и энергообеспечение постепенно влияет на конечные цены. В таких условиях Национальный банк будет пытаться удерживать курс вблизи текущих уровней, чтобы чрезмерное ослабление гривни не усиливало инфляционное давление.

Какими будут колебания валютных курсов

По прогнозу Тараса Лесового, в течение 9–15 ноября ежедневные курсовые изменения будут составлять:

на межбанке – до 0,05–0,15 грн;

в коммерческих банках – до 0,1–0,2 грн;

в обменных пунктах – до 0,3 грн.

Разница между курсами купли и продажи валюты может составлять:

на межбанке – до 0,15 грн. за доллар и до 0,2 грн. за евро;

в коммерческих банках – 0,5–0,6 грн за доллар и 0,8–1 грн за евро;

в обменниках – 0,6–1 грн. за доллар и 1–1,3 грн. за евро.

Средняя разница между курсами межбанковского и наличного рынка прогнозируется на уровне 0,1–0,15 грн. В то же время, средние недельные курсовые отклонения могут составлять 1–1,5% от начального курса недели.

В целом, валютный рынок в течение этого периода будет оставаться относительно стабильным, хотя военные и экономические риски никуда не исчезнут. Пополнение запасов наличных долларов и постепенное снижение психологического напряжения вокруг отметки 45 гривен может способствовать стабилизации курсов в обменниках.

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