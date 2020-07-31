Українські банки скоротили прибуток під час карантину

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Збільшення неплатежів за кредитами негативно позначаються на прибутках

Українські банки отримали у січні - червні 2020 року 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 31 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, прибуток за перше півріччя був сформований здебільшого "ПриватБанком" (14 млрд грн або 59% від всього прибутку) та групою банків з іноземним капіталом, крім російського (5,6 млрд грн).

За даними НБУ, ІІ кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 млрд грн, що удвічі менше, якщо порівняти з попереднім кварталом, та у 2,4 рази - якщо порівняти з ІІ кварталом 2019 року. Основною причиною стало формування на випередження резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал, як це передбачено міжнародними стандартами фінансової звітності.

"Загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами негативно позначаються на процентних та комісійних доходах банків", - зазначають у НБУ.

Так, уперше за останні чотири роки чистий комісійний дохід банків цього року скоротився на 1,5% до 20,5 млрд грн, якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року. У ІІ кварталі він зменшився на 10,2%, якщо порівняти з відповідним кварталом минулого року.

Зростання чистого процентного доходу уповільнилося до найнижчого за чотири роки значення - 3.9% за перше півріччя, та 1,1% за ІІ квартал поточного року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Водночас обсяги чистих процентних та комісійних доходів сьогодні є достатніми для покриття адміністративних витрат більшості банків", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, державний "ПриватБанк" завершив перше півріччя 2020 року з прибутком 14 млрд грн. Це на 4,3 млрд грн менше, ніж за аналогічний період минулого року (18,3 млрд грн).

Нагадаємо, у січні-травні 2020 року прибуток українських банків склав 28,964 млрд грн, що на 23,6% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн). У травні банки отримали 3,756 млрд грн прибутку.