Держбанки скоротили прибуток під час карантину

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Три банки показали прибуток, один - збиток

Чотири банки державного сектора в першому півріччі 2020 року отримали прибуток у розмірі 16,15 млрд грн. Це на 17% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року 19,55 млрд грн.

Про це йдеться в звіті Міністерства фінансів.

Як наголошується в повідомленні, скорочення прибутку, перш за все, було пов'язано із зростанням витрат на формування резервів банків.

Крім того, у другому кварталі 2020 році на тлі пандемії COVID-19 спостерігалося зниження попиту на кредити. В цілому попит на кредити впав на 5,7% (13,1 млрд грн) порівняно з відповідним періодом минулого року.

Згідно з даними фінансової звітності, три банки отримали прибуток, зокрема:

"ПриватБанк" - 14,037 млрд грн (18,289 млрд грн у першому півріччі 2019 року),

"Укргазбанк" - 437 млн грн (276 млн грн у першому півріччі 2019 року),

"Ощадбанк" - 3,593 млрд грн (122 млн грн у першому півріччі 2019 року).

Крім того, "Укрексімбанк" отримав 1,917 млрд грн збитку (862 млн грн прибутку в першому півріччі 2019 року).

Чисті активи державних банків зросли з початку року на 37,435 млрд грн до 862,081 млрд грн. Протягом півріччя кількість відділень зменшилась з 5,2 тисяч до 4,9 тисяч, кількість співробітників - з 59,0 до 57,9 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектора в 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що в 2,4 рази більше, ніж в 2018 році (14,6 млрд грн). Прибуток "ПриватБанку" склала 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 році).

Нагадаємо, українські банки отримали у січні - червні 2020 року 23,8 млрд грн чистого прибутку, що на 23% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 31 млрд грн.