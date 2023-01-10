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Банки США готовятся к сокращению доходов и рецессии

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США, Вторник 10 января 2023 16:36
Банки США готовятся к сокращению доходов и рецессии Фото: американский финансовый сектор должен формировать большие резервы под плохие экономические прогнозы (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Крупнейшие банки США готовятся к рецессии и падению доходов, поскольку кредиторы накапливают средства, чтобы подготовиться к экономическому спаду. Это, в свою очередь, наносит ущерб инвестиционному банковскому бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, на этой неделе состоится публичное обсуждение финансовой отчетности крупнейших американских банков по падению доходов за четвертый квартал. Произошло это из-за значительного формирования расширенных резервов для преодоления экономического спада, прогнозируемого экспертами в 2023 году.

"Поскольку большинство американских экономистов прогнозируют либо рецессию, либо значительное замедление темпов деятельности в этом году, банки, вероятно, будут предполагать более строгие экономические прогнозы", - заявили аналитики Morgan Stanley.

Четыре американских банковских гиганта - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co - опубликуют доходы в пятницу, 13 января. Вместе с Morgan Stanley и Goldman Sachs они являются шестью крупнейшими кредиторами в США. Примерный размер их резервов по итогам четвертого квартала может составить 5,7 млрд долларов.

"Эта сумма поможет банкам пережить будущий спад экономики. Для сравнения: годом ранее для преодоления последствий пандемии банками было зарезервировано всего 2,37 млрд долларов", - отмечает Reuters.

По данным агентства, еще шесть американских банков заявляют о понижении чистой прибыли в среднем на 17% в указанный период. В Morgan Stanley говорят, что, учитывая прогнозы экономистов, банковские корпорации планируют на 2023 год возможное сокращение своих программ кредитования.

Банки США готовятся к сокращению доходов и рецессии

"Федеральная резервная система (ФРС) агрессивно повышает процентные ставки, пытаясь обуздать инфляцию, которая приближается к самому высокому уровню за десятилетие. Рост цен и стоимость заимствований побуждали потребителей и предприятия сдерживать свои расходы, а поскольку банки выступают экономическим посредником, их доходы существенно сокращаются", - заключает агентство.

В последние недели ряд американских финучреждений предупредили об ухудшении бизнес-среды, что побудило их сокращать вознаграждение или освобождать рабочие места. Так, Goldman Sachs начнет увольнять тысячи сотрудников на этой неделе, а Morgan Stanley и Citigroup уже сократили рабочие места после спада инвестиционно-банковской деятельности.

Кроме того, ключевым фактором развития банков являлся потребительский бизнес. Личные счета домохозяйств на протяжении большей части пандемии поддерживались мощным рынком труда и правительственными стимулами. И хотя потребители в целом находятся в хорошем финансовом состоянии, все чаще они начинают отставать с выплатами обязательств по кредитам.

"Мы выходим из периода чрезвычайно высокого кредитного качества", - сказал Дэвид Фенгер, старший вице-президент группы финансовых учреждений Moody's Investors Service.

Однако в то время, как в 2022 году рыночные настроения резко изменились, перейдя из надежды в страх, некоторые крупные банки смогут преодолеть самые ужасные прогнозы, уверены в Reuters.

РБК-Украина сообщало, что Администрация президента США Джо Байдена не ожидает в 2023 году какого-либо сокращения средств, заложенных в бюджете на помощь Украине, в том числе военной.

Напомним, ранее мы писали, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США обсуждают соглашение, которое позволит Кевину Маккарте быть выбранным на должность спикера. Соглашение предусматривает сокращение оборонного бюджета на 2023 год, в который также входит и военная помощь Украине.

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