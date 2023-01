Банки США готовятся к сокращению доходов и рецессии

Как отмечает издание, на этой неделе состоится публичное обсуждение финансовой отчетности крупнейших американских банков по падению доходов за четвертый квартал. Произошло это из-за значительного формирования расширенных резервов для преодоления экономического спада, прогнозируемого экспертами в 2023 году.

"Поскольку большинство американских экономистов прогнозируют либо рецессию, либо значительное замедление темпов деятельности в этом году, банки, вероятно, будут предполагать более строгие экономические прогнозы", - заявили аналитики Morgan Stanley.

Четыре американских банковских гиганта - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co - опубликуют доходы в пятницу, 13 января. Вместе с Morgan Stanley и Goldman Sachs они являются шестью крупнейшими кредиторами в США. Примерный размер их резервов по итогам четвертого квартала может составить 5,7 млрд долларов.

"Эта сумма поможет банкам пережить будущий спад экономики. Для сравнения: годом ранее для преодоления последствий пандемии банками было зарезервировано всего 2,37 млрд долларов", - отмечает Reuters.

По данным агентства, еще шесть американских банков заявляют о понижении чистой прибыли в среднем на 17% в указанный период. В Morgan Stanley говорят, что, учитывая прогнозы экономистов, банковские корпорации планируют на 2023 год возможное сокращение своих программ кредитования.

"Федеральная резервная система (ФРС) агрессивно повышает процентные ставки, пытаясь обуздать инфляцию, которая приближается к самому высокому уровню за десятилетие. Рост цен и стоимость заимствований побуждали потребителей и предприятия сдерживать свои расходы, а поскольку банки выступают экономическим посредником, их доходы существенно сокращаются", - заключает агентство.

В последние недели ряд американских финучреждений предупредили об ухудшении бизнес-среды, что побудило их сокращать вознаграждение или освобождать рабочие места. Так, Goldman Sachs начнет увольнять тысячи сотрудников на этой неделе, а Morgan Stanley и Citigroup уже сократили рабочие места после спада инвестиционно-банковской деятельности.

Кроме того, ключевым фактором развития банков являлся потребительский бизнес. Личные счета домохозяйств на протяжении большей части пандемии поддерживались мощным рынком труда и правительственными стимулами. И хотя потребители в целом находятся в хорошем финансовом состоянии, все чаще они начинают отставать с выплатами обязательств по кредитам.

"Мы выходим из периода чрезвычайно высокого кредитного качества", - сказал Дэвид Фенгер, старший вице-президент группы финансовых учреждений Moody's Investors Service.

Однако в то время, как в 2022 году рыночные настроения резко изменились, перейдя из надежды в страх, некоторые крупные банки смогут преодолеть самые ужасные прогнозы, уверены в Reuters.